MEB Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 2023 sözleşmeli öğretmen alımlarında son durum

Öğretmen adaylarının heyecanla beklediği sözleşmeli öğretmen alımına dair araştırmalar hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, geçtiğimiz haftalarda sürecin yönetilebileceği şekilde şubat ayına kadar öğretmen atama takvimi oluşturulacağını belirterek, her yıl atama olduğunu, bu yıl da olacağını dile getirmişti. İşte, güncel öğretmen ataması bilgileri...



BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMEN ATAMASI AÇIKLAMASI



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin sürecin Ekim ayı sonunda başlayacağını söyledi.



“Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz.” diyen Milli Eğitim Bakanı Tekin, yabancı dil, özel eğitim öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliğinde ihtiyaçların daha fazla olduğunu anlattı.



ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaların ardından yeni öğretmen atamalarıyla ilgili tarih verildi.



Buna göre; Yeni öğretmen ataması takvimi ekim sonunda yayımlanacak.



2023-2024 yılı bahar dönemi eğitim öğretim yılı başlarken de yeni öğretmen atamaları yapılacak.