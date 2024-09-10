MEB öğretmen ataması son durum: Sözleşmeli öğretmen alımı mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için yaz tatilinin ardından yeni eğitim-öğretim dönemi, 74 bin okul ve 750 bine yakın derslikte başladı. Bu gelişmenin ardından öğretmen atamaları gündeme geldi. Konuya dair son bilgi ise Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi.



MEB MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin, "Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız." dedi.



Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.



BAKAN'DAN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLAMASI



Bakan Tekin, TRT Haber canlı yayınında, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Bakan Tekin, 20 bin öğretmen atamasına ilişkin süreçle ilgili bilgi verirken, öğretmen atamalarının KPSS puanının yüzde 50'si ve mülakat sonucunun yüzde 50'si alınarak olması yönünde yönetmelik değişikliği yaptıklarını hatırlattı.



Böylece mevcut yönetmelikte yüzde 100 mülakat notuyla atama yapılacağına ilişkin bir hüküm varken bu oranı yüzde 50'ye düşürdüklerini ifade eden Tekin, "Mülakatsız atama yapılsın diyenler, dava açtılar. Ama biz zaten yüzde 100'ü yüzde 50'ye düşürdük. Danıştayda açılan dava süreci devam ediyor. Danıştayın bu konuda vereceği karara göre, öğretmen arkadaşların mülakat notlarını açıklayıp atama süreçlerini başlatacağız. Burada bu karara kadar beklemek durumundayız. Aksi durumda farklı tablolar, farklı durumlar ortaya çıkabilir." diye konuştu.



