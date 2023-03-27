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MEB personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? 5 bin personel alınacak (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı tercih başvuruları başladı. MEB'in merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere toplamda 5 bin personel alımı yapılacak. ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yayımlanan kılavuzla birlikte, adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Peki, MEB personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır?

MEB personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? 5 bin personel alınacak (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu)

Millî Eğitim Bakanlığınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart tarihleri arasında yapabilecek. işlemleri, 24 Mart tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

MEB personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? 5 bin personel alınacak (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu) - 1

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?

Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 24 Mart tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/4 Tercih Kılavuzu kurallarına göre 'nin ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekiyor.

Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 24 Mart tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

TERCİHLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 

KPSS-2023/4 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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