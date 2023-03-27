MEB personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? 5 bin personel alınacak (ÖSYM KPSS-2023/4 tercih kılavuzu)

Millî Eğitim Bakanlığınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere 250 büro personeli, 4 avukat; taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 4 bin büro personeli, 100 mühendis, 125 diyetisyen, 500 hemşire, 21 avukat olmak üzere toplam 5 bin sözleşmeli personel istihdam edilecek.

TERCİHLER NE ZAMAN BİTECEK?



Adaylar tercihlerini, 24-30 Mart tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 24 Mart tarihinde saat 10.00'da başlayacak ve 30 Mart tarihinde saat 23.59'da sona erecek.