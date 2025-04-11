MEB Şube Müdürü yer değişikliği başvurusu: Milli Eğitim Bakanlığı il/ilçe şube müdürü yer değiştirme takvimi

İl ve ilçede görevli Milli Eğitim Bakanlığı şube müdürleri için yer değiştirme işlemleri başlıyor. İlgili personeller için Bakanlık yer değiştirme kılavuzunu paylaştı. Şube müdürlerinin yer değişikliği yapabilmeleri için yönetmelikte belirtilen çalışma sürelerini tamamlamadıkları hizmet bölgeleri dışında 20 tercih hakkı bulunuyor.



MEB ŞUBE MÜDÜRLERİNİN YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı'nın kılavuzuna göre bölge hizmetine bağlı yer değiştirme işlemleri için dilekçe süreci 28 Nisan - 7 Mayıs tarihlerinde başlayacak. İsteğe bağlı yer değiştirme tercih başvuruları ise 30 Haziran - 4 Temmuz tarihlerinde alınacak.



Personellerin başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr/ internet adresindeki Elektronik Başvuru Formunu doldurarak yapacaklar. Başvuru Formunun çıktısı imzalanarak çıktılar, başvuruyu

yapan ilçe millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince ilçe, il millî eğitim müdürlüğü şube müdürlerince il millî eğitim müdürlüklerinin ilgili birimlerine teslim edilecektir.



Şube müdürlerinin yer değiştirme işlemleri tercihleri puan üstünlüğüne göre elektronik ortamda Millî Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilecek. Puanların eşitliği halinde, sırasıyla yöneticilikteki hizmet süresi ile Bakanlık bünyesindeki toplam hizmet süresi dikkate alınacak.



Bölge hizmetine bağlı yer değiştirmeye tabi şube müdürleri; Yönetmelik’te öngörülen çalışma sürelerini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışından olmak kaydıyla iki alt ve iki üst hizmet bölgesine yer değiştirmek üzere 20 tercihte bulunabilecek.



Hâlen bulundukları bölgede o bölge için öngörülen bölge hizmeti süresinin en az yarısını 30 Haziran 2025 tarihi itibarıyla tamamlayan şube müdürleri isteğe bağlı olarak, Bakanlıkça belirlenen aynı veya alt hizmet bölgelerinde, bölge hizmeti süresini tamamladıkları hizmet bölgeleri dışında 10 tercihte bulunabileceklerdir.





MEB İL/İLÇE ŞUBE MÜDÜRLERİNİN YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU