MEB takvimi açıkladı: Öğretmenlerin yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı eğitim kurumlarına yönetici görevlendirmesi ile öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı.



MEB'den yapılan açıklamaya göre, takvim çerçevesinde yeniden yönetici görevlendirmeleri 5 Mart-15 Nisan, ilk defa yönetici görevlendirmeleri ise 18 Nisan-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak.



Takvime göre öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değişikliği 13-20 Mayıs, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği 3-9 Haziran ve mazerete bağlı yer değişikliği ise 1-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.