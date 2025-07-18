MEB'den 10 Kasım açıklaması: "Milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), "2025- 2026 eğitim öğretim yılı çalışma takviminde ‘10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün 1'inci dönem ara tatili kapsamına kasıtlı olarak alındığı" iddialarına ilişkin, "Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3-7 Kasım 2025 tarihleri, 'ortak yazılı sınav haftası' olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır. Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem ara tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlanmıştır" açıklamasını yaptı.



"ANMA ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında çeşitli haberler yer aldığı belirtilerek, "Bilindiği üzere son üç eğitim öğretim yılında (2022-2023, 2023-2024 ve 2024-2025) ara tatiller, okul açılışının ardından 9'uncu haftanın sonunda uygulanmış; 2025-2026 eğitim öğretim yılında da aynı uygulama devam ettirilmiştir. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği uyarınca okullarda 3-7 Kasım 2025 tarihleri, 'ortak yazılı sınav haftası' olduğu için ara tatilin bu tarihte yapılması mümkün olmamıştır. Kaldı ki 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında olup 10 Kasım, pazar gününe denk geldiğinden Bakanlığımızca '10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası birinci ara tatile denk gelmesi nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceği; 10 Kasım Pazar günü ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği'ni içeren yazı, 81 il valiliğine gönderilmişti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında da anma etkinlikleri aynı kapsamda gerçekleştirilecektir" denildi.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ"

Tüm bu takvimsel gerekçeler doğrultusunda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem ara tatilinin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında planlandığı vurgulanarak, "Ara tatilin ertelenmesi durumunda, tatil 11'inci haftaya kayacak ve bu durum, ara tatil ile birinci dönem sonu arasındaki süreyi kısaltacaktır. Her eğitim öğretim yılına ilişkin yıllık çalışma takvimi yalnızca pedagojik gerekçelerle değil; aynı zamanda yasal zorunluluklar, resmi ve dini bayramlar, hafta sonları, ortak sınavlar, merkezi sınav tarihleri, öğretmen eğitim süreçleri, ara tatiller ve müfredat dengesi gibi çok sayıda parametre göz önünde bulundurularak hazırlanmaktadır. Diğer yandan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında da yer vermek suretiyle kadim medeniyetimizden devraldığımız bütün değerlerimiz ve tarihimize yön veren devlet büyüklerimizin manevi miraslarını öğrencilerimize aktarmak gayretimize rağmen bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı aşikardır. 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi, 15 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı halde bugün gündem yapılması, Bakanlığımıza yönelik sürdürülen iftira ve karalama kampanyasının bir parçası niteliğinde olup, bu durumu milletimizin yüce vicdanına havale ediyoruz. Mesaisi, yalnızca ve yalnızca 'evlatlarımızın eğitimi ve geleceği' gibi kıymetli bir alan olan Bakanlığımıza yapılan ve nereden bakılırsa bakılsın 'açıkça çarpıtma'nın seviyesiz birer örneği olan bu mesnetsiz iddiaları artık bir saldırı boyutuna taşıyanları kınıyor, bu gündem meşgul edici tutum ve haberlere milletimizce itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.