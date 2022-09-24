MEB'den bir öğrencinin başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddiasına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de son 20 yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirtildi.



Böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.



Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.



AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DA DAVAYA MÜDAHİL OLACAK



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:



"Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız. Vatandaşlarımızın kılık ve kıyafetlerinden ötürü ayrımcılığa maruz kaldığı karanlık dönemler bu ülke insanının özellikle kadınlarının travmasıdır ve bu travmanın etkilerini atlatmak hiç de kolay olmamıştır. Yaşanan bu haksızlıkların yeniden yaşanmaması, kimsenin böyle bir hukuksuzluğa tekrar yeltenmemesi için söz konusu olayın Bakanlık olarak sonuna kadar takipçisi olacağız. Dava sürecine müdahil olma talebinde bulunacağız."