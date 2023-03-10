MEB'den Bursa'daki yolsuzluk iddialarına soruşturma

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki usulsüzlük iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çeşitli usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "Bakanlığımızca, yaklaşık bir ay önce hem eski Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür hem de İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki diğer bazı personel hakkında iki ayrı inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Yine medyaya yansıyan deprem bölgesinden alınan çadırların, logo basılması, kalite ve yangın dayanıklılık gibi testlerin yapılması için Bursa'ya getirildiği ve yeniden bölgeye gönderildiğine ilişkin iddialar hakkında da Bakanlığımızca ayrı bir soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Deprem sonrası tüm eğitim çalışanlarının, depremzedelerin yaralarını sarmak için çalıştığı vurgulanarak, "Covid-19 sürecinde canla başla çalışarak ihtiyaç duyulan ürünleri üreten meslek liselerimiz, öğretmeninden idari personeline tüm eğitim çalışanlarımız, yaşanan deprem felaketinin hemen ardından ekmek üretiminden sıcak yemek hizmetine, uyku tulumundan hijyen maddesi üretimine bir çok alanda görev alarak depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışmıştır. Eğitim çalışanlarımız ile öğrencilerimizin bu özverili çalışmalarına, verdikleri emeklere kimsenin leke sürmesine asla izin verilmeyecektir. Bakanlığımızca titizlikle yürütülen soruşturmalar tamamlandığında kamuoyuna bilgi verilecektir." açıklaması yapıldı.