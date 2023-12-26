MEB'den Esat Oktay Yıldıran açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada, İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verilmesine yönelik kararı tasvip etmenin mümkün olmadığı belirtildi. Açıklamada, ''MEB Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe gerekli bilgi verilmiştir.'' denildi.

MEB'den Esat Oktay Yıldıran açıklaması

'den yapılan yazılı açıklamada, 'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin üzerine gerekli incelemenin yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin, caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir.

Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir. Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz. Bu bağlamda, Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği'ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir."

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