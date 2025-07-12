MEB'den LGS açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, LGS kapsamındaki merkezi sınavda 719 öğrencinin tam puan alarak birinci olması üzerinden, sınav sürecine yönelik asılsız iddialar ve şaibe imalarının gündeme getirildiği belirtildi.



LGS kapsamındaki merkezi sınavın, 15 Haziran'da yurt içinde ve yurt dışında öğretmen ve idarecilerin yoğun özverisiyle sorunsuz gerçekleştirildiği, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde uygulanan sınav sorularının 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınarak akademisyen, alan uzmanları ve deneyimli öğretmenler tarafından hazırlandığı bildirildi.



Ülke genelindeki 544 okuldan 719 öğrencinin tam puan aldığı LGS kapsamındaki merkezi sınavın, geçmiş yıllarda olduğu gibi ölçme-değerlendirme ilkelerine uygun, şeffaf ve denetime açık bir şekilde gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, sınavın ardından kamuoyunun ayrıntılı açıklamalarla bilgilendirildiği ve gelen bütün itirazların titizlikle incelendiği ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Tüm bu açıklamalara rağmen öğrencilerimizin ve ailelerimizin duygularını istismar ederek çıkar elde eden bazı art niyetli kişiler, 'Konuştuğum kimi öğrenciler sınav zordu dedi. Onların zor demesine rağmen tüm soruları doğru yapan 719 öğrenci olamaz' tezviratı ile kamuoyunu yanıltıcı spekülasyonlarını sürdürüp 'Bir ilde soruların tamamına doğru cevap veren 300 öğrenci var' gibi akla mantığa sığmayan hayal mahsulü uydurma söylemlerle bilgi kirliliği yaratmaya devam ediyorlar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak altını bir kez daha çizerek belirtmek isteriz ki LGS dahil bütün sınavların her aşaması büyük bir titizlik ve özenle yürütülmüştür.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU"



Öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hukukunu ve fedakarlıklarını korumak, Bakanlığımızın en önemli önceliğidir. Bu önemden hareketle mesnetsiz, tutarsız ve iftira dolu tüm bu iddiaları ileri sürenleri bir kez daha empati yaparak duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Bu iddialarla ülke gündemini meşgul ederek çocuklarımızın duygu ve beklentileri üzerinden siyaset yapmanın ve çıkar elde etmeye çalışmanın vicdani ve ahlaki yönünü bir kez daha düşünüp değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Gelinen aşamada tüm açıklamalarımıza rağmen kamuoyunu yanıltıcı bu tür iddiaları ortaya atanlar hakkında Bakanlığımızca suç duyurusunda bulunulduğunu da paylaşmak isteriz.

Sürece ilişkin olarak öğretmenlerimizin, eğitim çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin alın terine ve başarılarına gölge düşürecek yanlış bilgi ve yorumlara itibar edilmemesini önemle rica ediyoruz."

