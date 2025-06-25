MEB'den LGS iddiasına yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran'da yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sözel alanına ait soru kitapçıklarının "sınav bitmeden paylaşıldığı" iddiasını yalanladı.



Bu iddiaların asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, LGS kapsamındaki merkezi sınavın iki oturum halinde uygulandığı, sözel alan oturumunun saat 09.30'da başlayıp 10.45'te sonlandığı hatırlatıldı.



Açıklamada "Haberlerde yer verilen görsellerde paylaşım saatinin 11.57 olduğu, bunun saat 10.45'te biten sözel alan ilk oturum sınavını olumsuz etkileyecek bir durum oluşturmayacağı aşikardır." ifadeleri kullanıldı.