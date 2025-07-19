MEB'den LGS'de şaibe iddialarına ilişkin çalışma

LGS sınavında şaibe iddialarına ilişkin tartışmalar sürüyor.



Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bir çalışma gerçekleştirdi.



Ortaya atılan iddiaların gerçek dışı ve manipülatif nitelikli olduğu ifade edildiği açıklamada söz konusu iddialara da yanıt verildi.



İddialardan biri LGS sınav sorularının paylaşıldığı ve çalındığı iddialarıydı.



Paylaşımın sözel oturumun sona ermesinden 72 dakika sonra yapıldığına dikkat çekildi.



İddialar üzerine derhal gerekli idari ve adli süreçlerin başlatıldığı ve soruları paylaşan kişilerin LGS sınavında görevli öğrenmenler olduğunun tespit edildiği vurgulandı.



Soruları özel etüt merkezlerine ilettikleri anlaşılan öğretmenlerin görevden uzaklaştırıldığı belirtildi. Ayrıca bu kişilerin adli soruşturma kapsamında tutuklandığının da altı çizildi.



ÖZEL OKULDAN ÇIKAN BİRİNCİ SAYISI



Diğer bir iddia ise özel okullardan çıkan birinci sayısının geçen yıllara göre daha fazla olduğuydu. Bu iddiaya karşı LGS'de son üç yılda tam puan alan öğrencilerin özel okullardaki oranı paylaşıldı.



Bu oranın 2023'te yüzde 56, 2024'te yüzde 57 ve 2025'te ise yine yüzde 57 olduğu belirtildi.



Söz konusu oranların olağan dışı artış iddialarını geçersiz kıldığı belirtildi.



BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI



Bir diğer önemli iddia ise LGS'ye ilişkin başlatılan soruşturmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Müdürü'nün görevden alındığıydı.



Açıklamada, LGS sınavının planlama ve yürütülmesine ilişkin işlemlerin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiği hatırlatıldı.



Bilgi İşlem Müdürü'nün görevden alınmasının önceden planlanmış bir idari karar olduğu ve sınavla ilgili olmadığı belirtildi. Söz konusu kişinin resmi internet sitesi yönetimi, haberleşme güvenliğinin sağlanması ve EBA kullanımının yaygınlaştırılması alanında görevli olduğunun altı çizildi.

