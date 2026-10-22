MEB'den Meta'ya dava hazırlığı. Bakan Tekin: İçerikleri çocuğun erişemeyeceği şekle sokun

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde açıklamalarda bulundu ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin; bir gazetecinin, Meta 'ya dava açan aileler olduğunu belirtmesi üzerine, "Evet, biz de böyle bir hazırlık içerisindeyiz şu anda. Biz de açmayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Tekin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın bu ortamlarda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarının, akademik gelişimleri ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle diğer ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız. Aslında Türkiye 'de bu süreci yöneten ana bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) değil. Bununla ilgili Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, oralarda yürütülen çalışmalar var. Onların yetki ve görevleri var ama biz bu konudaki kararlı tutumumuzu göstermek için böyle bir sürecin içerisine gireceğiz."

"İÇERİKLERİNİZİ ÇOCUKLARIN ZARAR GÖRMEYECEĞİ ŞEKİLDE ONAYLAYIN"

Tekin, "Meta'ya davayı 'Bu tarz içeriklere yer veriyorsunuz, bizim çocuklarımız kötü etkileniyor, dolayısıyla biz sizden şikayetçiyiz.' diye mi açacaksınız?" sorusuna ise "Evet, ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın. Yani bu şekilde değiştirecek içerikleri." yanıtını verdi.

Ailelerin alması gereken tedbirlere de değinen Tekin, Ebeveyn Okulu programına katılımı zorunlu tuttuklarını, bu yılki katılımın yüzde 91 olduğunu belirtti.

OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Tekin, 31 bin bahçe görevlisi istihdam edildiğini anımsatarak, şu bilgileri paylaştı:

"Onların devamlılığı açısından sorun olduğu için, 2027 bütçesine bu konuyla ilgili daha kalıcı bir çözüm üretebilir miyiz diye bütçe taslağını bu anlamda değerlendirdik. Onu konuşuyoruz şimdi. Zaten nasıl istihdam edeceğimize karar verirsek, işte emekli polis memurları, emekli astsubaylar, korucular, bekçiler, bir sürü seçenek var. Ama nasıl istihdam edileceğine dair kısım, yeni bir birim mi kurulacak meselesi. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 1102 okulda sabit görev yapmak üzere 1015 okul kolluk görevlisi görevlendirilmiştir. Özel Güvenlik Görevlisi 2 bin 170, Okul Bahçe Görevlisi TYP Kapsamında 9 ay süreyle 31 bin, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı için 1102 okulda sabit görev yapmak üzere 1015 okul kolluk görevlisi, 25 bin 248 okulda okul yönetimi ile sürekli iletişim halinde olacak 10 bin 961 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 23 bin 75 okulda, giriş-çıkış saatlerinde 7 bin 8 ekip görevlerini sürdürmektedir."

Tekin, okullarda güvenlik tedbirleri ne ilişkin soru üzerine, alınacak tedbirleri kategorileştirdiklerini anlatarak, "En temel tedbirimiz, okullarda rehberlik faaliyetlerinin artırılması. Bununla ilgili bir eğitim içeriği oluşturduk rehber öğretmenlerle. Sonra Bakanlığımızın Bakanlık Yönetim Sistemi üzerinde bazı tedbirler aldık. Yani uyarıcı tedbirleri harekete geçirdik. Bunun gibi pedagojik anlamda almamız gereken bazı tedbirler var, onları aldık." yanıtını verdi.

“İÇERİK ÜRETENLER VE SOSYAL MEDYA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUK SAHİBİ OLMASI ÖNEMLİ”

Okullarda güvenlik personeli veya polis görevlendirilmesi, polis ekip araçlarının devriye yapması, güvenlik kameralarının yenilenmesi gibi tedbirleri de ilgili bakanlıklarla birlikte aldıklarını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

“Sosyal medya, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Biz öğrencilere her ne kadar okullarda cep telefonu yasaklamış olsak da, öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda bulunsak da çocuk eve gittiğinde odasına kapanıyor ve sosyal medyayı kullanıyor. Dolayısıyla, burada yapılması gereken önemli başlıklardan bir tanesi, sosyal medya üreticilerinin, hem içerik üretenler hem de sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk sahibi olmaları. Çünkü dünyanın her tarafında, mesela geçtiğimiz hafta başında Avrupa'da ve Amerika'da da oldu benzer olaylar.”