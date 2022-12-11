MEB'den okul müdürünün 'çocuk istismarı' paylaşımlarına soruşturma

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6 yaşında 29 yaşındaki birisiyle evlendirilmesinin ardından uzun yıllar tecavüze uğradığı iddiasıyla dava açan H.K.G'nin durumu Türkiye'nin tepkisi çekmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki '6 yaşındaki gelin' paylaşımları hakkında inceleme ve soruşturma başlattı.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamuoyunda infiale neden olan bir kız çocuğunun evlendirilerek cinsel istismara maruz bırakıldığı haberleri üzerine İstanbul'da bir okul müdürünün sosyal medyadaki paylaşımları hakkında Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.