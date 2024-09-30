MEB'den okullarda temizlik hizmetleri açıklaması: 30 bin personel göreve başladı

MEB, okulların temizliği için 30 bin ek personel tahsis edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 60 bin 487 okulda temizlik hizmetlerinin bizzat bakanlık tarafından sağlandığı belirtildi.

Şu anda okullarda 49 bin 578 kadrolu temizlik personeli bulunduğu ve bu sayıya ek olarak, İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yarı zamanlı 63 bin 777 personelin görev yaptığı ifade edildi.

Ayrıca, temizlik hizmetlerindeki personel açığını kapatmak için bu yıl başlatılan İUP programında 120 bin kontenjan ayrıldığı ancak yeterli başvuru olmaması nedeniyle gecikmeler yaşandığı kaydedildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, sürecin halen devam ettiğini ve personel sayısının giderek artırıldığını vurguladı.

"30 BİN EK PERSONEL GÖREVE BAŞLADI"

Açıklamada, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında da 30 bin tam zamanlı personelin temizlik hizmetlerine katıldığı ve böylece toplam temizlik personeli sayısının 143 bin 355’e çıkarıldığı bildirildi.

Bu sayının, önceki yıllara göre önemli bir artış olduğu ve okulların hijyen koşullarının daha iyi sağlanabilmesi için gereken tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi.