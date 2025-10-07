MEB'den özel okullara müfredat uyarısı

Yazıda, okullarında özgün müfredat uygulayan bazı özel okulların, maarif modele uygun şekilde eğitim programlarını güncelleyerek, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na sunmadığı belirtildi.

16 özel okula ise belli dersler özelinde bakanlığın hazırladığı müfredatı belirtilen yıl ve sınıf seviyelerinden başlayarak okutulması uyarısında bulunuldu.



27 özel okuldan ise bazı derslerin programlarını Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'ne göre güncellemeleri istendi.