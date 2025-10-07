MEB'den özel okullara müfredat uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yapılan teftişler sonrasında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne göre eğitim vermeyen okullara yazı gönderdi.

, özel okullara yönelik incelemesini sürdürüyor. Bakanlık, 35'i aşkın özel okula yazı gönderdi.

Yazıda, okullarında özgün uygulayan bazı özel okulların, maarif modele uygun şekilde eğitim programlarını güncelleyerek, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na sunmadığı belirtildi.

Bu kapsamda, haftalık ders çizelgelerini güncelleme işlemlerini belirlenen sürede tamamlamayan 15 okuldan, bakanlığın haftalık ders çizelgesine uyması istendi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yer aldığı internet sitesi erişime açıldı

16 özel okula ise belli dersler özelinde bakanlığın hazırladığı müfredatı belirtilen yıl ve sınıf seviyelerinden başlayarak okutulması uyarısında bulunuldu.

27 özel okuldan ise bazı derslerin programlarını Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'ne göre güncellemeleri istendi.

