MEB'den yapay zeka ile İngilizce desteği. DİLİM kullanılma sunuldu

"Türkiye 'nin Yabancı Dil Öğrenme Platformu (DİLİM)" tanıtıldı.

Platform, Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi esas alınarak tasarlandı.

Yapay zeka desteği sayesinde, öğrencilere kişiselleştirilmiş dil eğitimi imkanı sunuyor.

“YABANCI DİL ÖĞRENİRKEN KENDİ KİMLİĞİNDEN UZAKLAŞMIYOR”

Çocukları dijital ortamda bekleyen tehlikelere dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğrencilerin İngilizce öğrenimini kolaylaştıracak yeni bir adımın devreye alındığını duyurdu.

Platformdaki her kelimenin arkasında bir Türk öğretmenin emeği, vicdanı ve terbiyesi olduğuna dikkat çeken Bakan Tekin, "Evladımız yabancı bir dili öğreniyor. Lakin bunu yaparken kendi kimliğinden uzaklaşmıyor. O kimlikle daha da pekişiyor." dedi.

"Bir kelime öğrensin diye o ekranı açan çocuklarımızın, yaşına uygun olmayan görüntülerle, kendi değerlerimizle bağdaşmayan içeriklerle bir anda yüz yüze gelmesi her zaman mümkün." diye konuşan Bakan Tekin, DİLİM'in ilk adımında öğrencinin seviyesini ölçtüğünü dile getirdi.

PLATFORM YAPAY ZEKA DESTEKLİ

Platforma ilişkin bilgi veren Bakan Tekin, "Çocuklarımızın nerede takıldığını fark ediyor, ona göre yol gösteriyor, yazdığına ve söylediğine sabırla, anında karşılık veriyor. Yapay zeka destekli sohbet arkadaşı ise öğrencimize, öğrendiği dili karşılıklı bir muhabbet içinde yaşayarak pekiştirme imkânı sunuyor." diye konuştu.

Bakan Tekin, geçici koruma statüsü veya çalışma izniyle Türkiye'de bulunanların da platform üzerinden Türkçe öğrenebileceğini duyurdu.