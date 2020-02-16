Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın açılacağı tarih belli oldu

İstanbul Avrupa Yakası'nda ulaşımı rahatlatması beklenen Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı'nın açılış tarihi belli oldu.

İstanbul'da 8 ilçeyi birbirine bağlanacak ve günde 1 milyon yolcuyu taşıması beklenen Mecidiyeköy - Mahmutbey Metro Hattı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda açılacak.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu metronun test sürüşüne katıldı. İnşaatı 2014'te başlayan metro hattının, ilk etapta Mecidiyeköy ile Mahmutbey arasında 15 istasyondan oluşan 18 kilometrelik bölümü hizmete girecek. Yolculuk süresinin ise 30 dakika süreceği belirtildi.

Tek yönde saatte 70 bin yolcu taşıma kapasiteli hat metrobüste de yoğunluğu hafifletecek diğer sistemlere entegrasyonu ile İstanbul'un en önemli ulaşım araçlarından biri olacak.



Hattı Kabataş'a bağlayan ikinci etap için ise kazılar sürüyor. Beşiktaş'ta çalışmalar arkeolojik kazılarla birlikte yürütülüyor. Kabataş'ta ise kazı izni yeni alındı.