Mecidiyeköy'de dört katlı binada yangın paniği
İstanbul Mecidiyeköy'de dört katlı bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul Şişli'ye bağlı Mecidiyeköy'de dört katlı binada yangın çıktı.
Yangın binanın en üst katında başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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