Mecidiyeköy'de dört katlı binada yangın paniği

İstanbul Mecidiyeköy'de dört katlı bir binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Mecidiyeköy'de dört katlı binada yangın paniği

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Şişli'ye bağlı Mecidiyeköy'de dört katlı binada yangın çıktı.

binanın en üst katında başladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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