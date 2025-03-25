Mecidiyeköy'de restorana saldırı: Vurulan kişi Cehennem Melekleri'nin sağ koluymuş

Olay dün saat 19.00 sıralarında Şişli Merkez Mahallesi’ndeki bir estoranda meydana geldi. Restoranda yemek bekleyen Erkan Akyol, motosikletle olay yerine gelen kimliği belirlenemeyen 1 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayda baldırından vurulan Akyol ağır yaralanırken, restorandaki başka bir müşteri olan Beyhan T. vücuduna isabet eden mermiyle, H.M. isimli çocuk ise kırılan cam parçalarından yaralandı. Polis ekipleri, kaskını çıkarmadan saldırıyı gerçekleştiren motosikletli saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

