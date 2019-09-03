İstanbul'da Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı.
Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Apartmanda dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Binadan tahliye edilenlere sağlık ekipleri tafafından oksijen verilirken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.
Mecidiyeköy'de yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
DHATürkiye
İstanbul'da Mecidiyeköy'de bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen ve mahsur kalan 9'u çocuk 26 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
İstanbul'da Mecidiyeköy'de 58 daireli apartmanda yangın çıktı.