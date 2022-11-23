Mecidiyeköy'de zincirleme kaza

D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.



Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.



Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.



Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.