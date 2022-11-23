Mecidiyeköy'de zincirleme kaza

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza

D-100 kara yolunun Şişli ilçesi Mecidiyeköy kesiminde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Alınan ilk bilgiye göre kazada çok sayıda kişi yaralandı.

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza - 1

Kazada yaralananlar itfaiye tarafından araçlardan çıkarılırken, D-100 Karayolu'nun trafiği Anadolu yakası istikametine durdu. Araçlar yan yol üzerinden Mecidiyeköy meydana yönlendirildi.

Mecidiyeköy'de zincirleme kaza - 2

Kazadan 1 saat önce yine aynı noktaya yakın bir otomobilin takla attığı ve trafiğin yavaş ilerlediği, bu sırada zincirleme kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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