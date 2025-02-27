Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da: Bir hata, bir ihmal olduğu açık
TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu heyeti, Bolu’da 78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel’de incelemelerde bulundu. İnceleme sonrasında açıklamalarda bulunan Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bir yerde hiçbir kurum, hiçbir kimse ‘ben sorumsuz değilim’ diyemez. Herkesin kendi üzerine bu olayın vebalini yüklemesi lazım. ‘Ben sorumsuzum, başka kurum daha sorumlu’ diyerek bu işin içinden çıkma şansımız yoktur" dedi.
Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bugün otelde incelemelerde bulundu.
Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok öncülüğünde milletvekilleri ve bilirkişi heyeti otelin katlarında inceleme yaptı.
"NASIL ÖNLEMLER ALINDIĞINI ARAŞTIRACAĞIZ"
İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Sorumlu kurumların tespiti ve bundan sonra Türkiye’de buna benzer acı olayların meydana gelmemesi için neler yapılması gerektiğini inceliyoruz. Konuyla ilgili teknik bilgisi olan uzmanlardan ve akademisyenlerden detaylı bilgi aldık." dedi.
Altınok, "İlerleyen günlerde burada görev almış üniversite hocalarımızı da çağırıp dinleyeceğiz. Ayrıca, turizm bölgelerinde yaşanan iyi örnekleri inceleyecek, bu tür yangınların yaşanmadığı bölgelerde nasıl önlemler alındığını araştıracağız" diye konuştu.
"KİMLERİN İHMALİ VEYA KUSURU VAR, BUNLARI ARAŞTIRACAĞIZ"
Bir daha böyle olayların yaşanmaması üzerine çalışmalarını yürüteceklerini ifade eden Komisyon Başkanı Milletvekili Altınok, "Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için neler yapabiliriz, kimlerin ihmali veya kusuru var, bunları araştıracağız. Meclis araştırması boyutuyla sorumlulukları tespit edeceğiz." açıklamasında bulundu.
"BURADA HER ŞEY EKSİKSİZ OLSAYDI, 78 İNSANIMIZI KAYBETMEZDİK"
Yangınla ilgili ihmalin açık olduğunu ve konuyla ilgili kimsenin sorumluluktan kaçamayacağını söyleyen Altınok, "Özellikle uzmanlarımızdan yangının başladığı yer, yayılma şekli ve kullanılan malzemeler hakkında bilgiler aldık. Ancak şu aşamada detaylı açıklama yapmak doğru olmaz. Burada her şey eksiksiz olsaydı, 78 insanımızı kaybetmezdik. Ortada bir sıkıntı, bir hata, bir ihmal olduğu açık. Böyle hiç kimsenin sorumluluk almadan kenara çekilmesi söz konusu değil. Herkesin bu olayın vebalini taşıması ve gereken sorumluluğu üstlenmesi gerekiyor." dedi.
22 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 kişi gözaltına alınmış ve aralarında otelin sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun’un da bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.