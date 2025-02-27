Meclis Araştırma Komisyonu Kartalkaya'da: Bir hata, bir ihmal olduğu açık

Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili TBMM'de kurulan Meclis Araştırma Komisyonu bugün otelde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok öncülüğünde milletvekilleri ve bilirkişi heyeti otelin katlarında inceleme yaptı.



"NASIL ÖNLEMLER ALINDIĞINI ARAŞTIRACAĞIZ"



İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, "Sorumlu kurumların tespiti ve bundan sonra Türkiye’de buna benzer acı olayların meydana gelmemesi için neler yapılması gerektiğini inceliyoruz. Konuyla ilgili teknik bilgisi olan uzmanlardan ve akademisyenlerden detaylı bilgi aldık." dedi.



Altınok, "İlerleyen günlerde burada görev almış üniversite hocalarımızı da çağırıp dinleyeceğiz. Ayrıca, turizm bölgelerinde yaşanan iyi örnekleri inceleyecek, bu tür yangınların yaşanmadığı bölgelerde nasıl önlemler alındığını araştıracağız" diye konuştu.



"KİMLERİN İHMALİ VEYA KUSURU VAR, BUNLARI ARAŞTIRACAĞIZ"



Bir daha böyle olayların yaşanmaması üzerine çalışmalarını yürüteceklerini ifade eden Komisyon Başkanı Milletvekili Altınok, "Bir daha böyle olaylar yaşanmaması için neler yapabiliriz, kimlerin ihmali veya kusuru var, bunları araştıracağız. Meclis araştırması boyutuyla sorumlulukları tespit edeceğiz." açıklamasında bulundu.

