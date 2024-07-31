Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM'yi 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis Genel Kurulunu 15 Ağustos Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

Meclis Başkanı Kurtulmuş, TBMM'yi 15 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı

'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kurtulmuş'un imzasını taşıyan olağanüstü toplantı çağrısı paylaşıldı. Kurtulmuş çağrıda şu ifadelere yer verdi:

" Büyük Millet Meclisi’ni; halkına ve davasına güçlü desteğimizi göstermek ve mazlum Filistin halkının sesinin dünyaya duyurulmasını sağlamak amacıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Genel Kurul’a hitap etmesi hususunda Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM İçtüzüğünün 7’nci maddeleri gereğince 15 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 15:00’te olağanüstü toplantıya çağırıyorum. Sayın Milletvekillerinin belirtilen gün ve saatte Genel Kurul toplantısına katılmalarını rica ederim."

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