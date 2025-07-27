Meclis Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye Komisyonu için tarih verdi

Terörsüz Türkiye sürecinde kurulcak komisyon için son viraja girildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, ağustos ayı başında komisyonun çalışmalara başlayacağını belirtti.

Çanakkale'de konuşan Kurtulmuş, Meclis'te kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun yapacağı çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"Bütün siyasi partilerin katılımlarıyla millet adına terörden kurtulma sürecine ve terör örgütünün silahları bırakma sürecine vaziyet etmek üzere ve bu süreçte ortaya çıkabilecek siyasi ve hukuki düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere, bir Terörsüz Türkiye Komisyonu kurduk ve inşallah en kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız. Kısa sürecek. Çok uzun tartışmalarla Türkiye'nin gündemini işgal edeceğimiz bir mesele değildir. Ancak, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerin ortak kararlılığı ile ortaya çıkacak bu komisyon aynı zamanda Türkiye'nin demokratikleşmesinin yükseltilmesi bakımından da farklı fikirlerin müzakere edileceği, farklı fikirlerin karşılıklı olarak gündeme getirileceği ama sonunda mutlaka milletin ve memleketin hayrına olacak kararlarının alınacağı bir çalışma düzenini gerçekleştirecek."



"MİLLETÇE DESTEK VERECEĞİZ, MİLLETÇE OMUZ VERECEĞİZ"



Sürecin çok uzun olmayacağını ümit ettiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Bu komisyon üzerine düşen sorumluluğu yerine getirip, tekliflerini TBMM'ningündemine taşıyacak ve Türkiye bu süreçte Allah'ın izniyle terörü artık geride bırakmış, hele hele bölgedeki bütün ülkelerin giderek daha fazla terör girdabına sokulmaya çalışıldığı bir dönemde terörü geride bırakmış bir ülke olacak. Bunun için hep beraber gayret edeceğiz. Milletçe destek vereceğiz, milletçe omuz vereceğiz." ifadesini kullandı.



Kurtulmuş, 50 yıllık terör sürecinin az bir zaman olmadığına dikkat çekerek, "Eğer bu memlekette bu ülkenin insanları arasına emperyalistlerin vekalet örgütleri olarak kullandığı bu terör şebekeleri başarılı olsaydı, Türkiye çoktan bölünürdü ama bu ülkenin Türk'ünü, Kürt'ünü, bu ülkenin Alevi'sini, Sünni'sini, birbirinden ayırt etmeye kimsenin gücü yetmemiş kimsenin de gücü Allah'ın izniyle yetmeyecektir." dedi.



"Tarihimiz bir, kültürümüz bir, geçmişimiz bir, medeniyetimiz bir, düğünlerimiz bir, halaylarımız bir, taziyelerimiz bir, geleneklerimiz bir." ifadesini kullanan Kurtulmuş, "Neredeyse iç içe geçmiş olan 86 milyon vatandaşımızı hangi güç birbirinden, hangi gerekçeyle ayıracak? Sultan Alparslan'ın çocuklarıyla, Kılıç Aslan'ın çocuklarıyla, Selahattin Eyyubi'nin çocuklarını hangi güç birbirinden ayırabilecek? Eğer buna güçleri yetseydi inanın ki bugün bambaşka bir Türkiye'den konuşuyor, bugün çoktan bölünmüş parçalanmış bir Türkiye'den bahsediyorduk." diye konuştu.



Milletin desteğiyle bu süreci en kısa sürede başarıyla tamamlayacaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları dile getirdi:



"Bu oyunu bozduk. Bu milletin inancı bozdu, bu milletin içinde var olan milli dayanışma ruhu bozdu, bu milletin milli birliği ve şuuru bozdu. İnşallah şimdi artık kurumsal olarak da terör örgütü tamamıyla kendisini feshedecek ve Türkiye tam manasıyla bütün terör örgütlerinden temizlenmiş güçlü bir ülke olarak yoluna devam edecek. Eğer bu anlamda Türkiye içeride dirliğini, birliğini ve terörsüz bir süreci çok başarılı bir şekilde yürütürse demin ifade ettiğim gibi önümüz açıktır. Hem bölgesel anlamda hem küresel anlamda sözü daha etkin bir Türkiye olma istikametinde yürüyüşümüz sağlamdır, güçlüdür. Ümit ediyorum, sizlerin, aziz milletimizin desteğiyle bu süreci de en kısa sürede başarıyla tamamlayacağız ve çok daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."

MHP VE DEM'İN KOMİSYON ÜYELERİ BELLİ OLDU



Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partilere komisyonda yer alacak isimleri belirlemeleri için yazı göndermişti.

Yazıda komisyonda yer alacak 51 milletvekilinin isimlerinin 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Meclis Başkanlığı'na bildirilmesi istendi.



Komisyonda MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut yer alacak.



DEM Parti ise komisyonda Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'le temsil edilecek.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN KOMİSYON AÇIKLAMASI



CHP'de ise komisyona verilecek isimler henüz netleşmedi ama 10 kişilik heyette Grup Başkanvekili Murat Emir ve Gökçe Gökçen'in komisyonda yer almasına kesin gözü ile bakılıyor.

Bu kapsamda çalışmalar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den önemli açıklamalar geldi.

Özel "Grubu bulunan siyasi partiler eşit sayıda temsil edilsin nitelikli çoğunluk sağlansın. Nitelikli çoğunluk olmazsa evet demeyeceğiz." ifadesini kullandı.