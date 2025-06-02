Meclis Başkanı seçimi yarın

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada, Meclis Başkanı seçimi var.



Genel Kurul'daki seçim, yarın yapılacak.



AK Parti, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi. Aday çıkarmayan Milliyetçi Hareket Partisi, Kurtulmuş'u destekleyecek.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, DEM Parti'nin adayı Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, İYİ Parti'nin adayı İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.

NASIL SEÇİLECEK?



Meclis Başkanı gizli oyla seçilecek. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu, yani 400 milletvekilinin oyu aranacak.



Üçüncü turda ise salt çoğunluk aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, başkan seçilmiş olacak.



AK Parti ve MHP'nin Meclis'te toplam sandalye sayısı 320. Meclis aritmetiği göz önüne alındığında, seçimin 3. turda tamamlanması bekleniyor.

