Meclis Başkanı Şentop'tan seçim tarihi açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cumhurbaşkanı seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Muhalefet partilerinin erken seçim çağrıları hakkında değerlendirmede bulunan Şentop, seçimlerin öne alınmasıyla ilgili karar yetkisinin hem TBMM'de hem de Cumhurbaşkanlığı'nda olduğunu ifade etti.

Seçim tarihine ilişkin de önemli açıklamada bulunan Şentop, seçimlerin normal tarihinin 18 Haziran olduğunu belirtirken "Seçime yönelik bir karar alınsa bile bunun süresi 60 gündür" dedi.

Öte yandan Şentop, 6 Nisan'dan önce de seçim kararı alınmasını beklemediğini söyledi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday olarak gösterdiklerini açıkladı.

"Benim başvurum var. Farklı ülkelerden meclis başkanları ve milletvekillerinin başvuruları da olacak" diyen Şentop, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan savaşın sona ermesi için gösterdiği çabadan dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterdiklerini belirtti.

ERKEN SEÇİM RESTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mayıs ayında yapılacak bir erken seçime "Hayır" diyeceklerini açıklarken, İstanbul ve Yalova'da belediye seçimlerinin erkene alınması çağrısını yapmıştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise İstanbul'da büyükşehir ve ilçe belediye seçimlerinin erkene alınması için çağrı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.

Şentop, belediye seçimlerinin herhangi bir ilde erkene alınmasının mümkün olmadığını söyledi.