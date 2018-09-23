TBMM Başkanı Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere gideceği Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'e hareketi öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.



TBMM Başkanı Yıldırım "Partimin af konusundaki düşüncesini biliyorsunuz. Şu anki sorumluluğum itibariyle Meclis'e gelecek tekliflerle ilgili görüşlerimin meclisin çalışma sistemine uygun olmayacağını düşünüyorum. Bundan sonra bütün grupların vereceği teklifler değerlendirilecek, müzakereleri yapılacak. MHP'nin kamuoyuna mal olmuş beyanı var. Bunu somutlaştırıp Meclis'e sunacaklar. Meclis'e sunulan bütün kanun teklifleri nasıl işlem görüyorsa bu da aynı şekilde işlem görecek. Ben açıklamaya mezun değilim. Parti yetkilileri bu konuda gerekli bilgiyi verir.

Mevcut iç tüzük parlamenter sisteme uygun olarak icra ettiğimiz bir iç tüzüktür. Şimdi bunun Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine göre yeniden uyumlaştırılması var. Ayrıca yine yeni sistemde kanunların yapılma şeklinin değiştiğini dikkate alarak gerekli yeni düzenlemeler olması da söz konusu" dedi.