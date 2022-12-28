Meclis Başkanı'ndan "seçim resti" yanıtı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, A Haber'de soruları yanıtladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek, "Biz size destek vereceğiz. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul’daki bütün belediyeler için hemen seçime gidelim. Yüreği varsa, cesareti varsa açıkça meydan okuyoruz" şeklinde yaptığı çağrıya yanıt verdi. Şentop, "Yerel seçimlerin herhangi ilde yenilenmesine dair bir imkan yok. Meclis üyelinde eksiklik olduğu zaman listelerden ekleme yapılıyor. Başkan ayrıldığı zaman Meclis’ten seçim yapılıyor. Anayasaya göre yerel seçimler 5 yılda yapılır, seçimlerin yenilenmesi mümkün değil. Yerel seçimlerin yenilenmesine yönelik bir hüküm olmadığını biliyorum." dedi.

Şentop, Kılıçdaroğlu'nun anayasa değişikliği çağrısı için de, kapsamın net olmadığını belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:



"Anayasa ile ilgili hususa gelince tabii bunun çok muğlak, kapalı bir ifade olduğunu düşünüyorum. Yeni bir anayasa yapmak mı anayasa değiştirmek mi? Anayasa değiştirmekse anayasanın hangi maddeleri değişecek ve hangi maddeleri ile ilgili destek verilecek? Yapılabilir mi yapılabilir elbette. TBMM'de 400'ün üzerinde bir oyla her türlü anayasa değişikliğini yapmak mümkün. Eğer bu anlamda getirilecek anayasa değişikliğine genel olarak bir destek verileceği ifade ediliyorsa bunun için yeterli sayı var bu yapılabilir. Vakit olarak da yeterlidir, zaman bu anlamda yeterlidir. Ancak ben böyle bir açık çek olabileceğini doğrusu düşünmüyorum. Muhakkak maddeler üzerinde hangi maddelerin değişiklik teklifinin içine gireceği hangileriyle ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağı tartışılacaktır."

Meclis Başkanı'na, başörtüsü konusundaki yasal düzenlemeler de soruldu. Bu konudaki bir anayasa değişikliğinin 400 milletvekilinin imzasıyla, referanduma gitmeden Meclis'ten geçebileceğini belirten Şentop, şöyle konuştu:

"Ben mümkün görüyorum 400'ün üzerinden bir oyla geçebilir. Böyle bir gündem esasında yoktu, Sayın Kılıçdaroğlu ifade etti ardından da bir kanun değişikliği teklifi verildi. Bunun üzerine konu gündeme gelmiş oldu. Bu konuda bir hukuki düzenlemeye ihtiyaç olduğu ortaya çıktı. Bu konunun kalıcı olarak çözülmesi gerektiği konusunda ittifak var."

Şentop, başörtüsü konusunda daha önce iki kez yasa çıkartıldığını ancak konunun net bir hukuki düzenlemeye kavuşmadığını hatırlatirten şu yorumu yaptı:

"Bu konunu hukuki bir yolla çözülmeli diyenlerin de sayısı 400'ün üzerinde. İki şeyde garantimiz var, bir, kalıcı olarak çözülmelidir, bunda herkes müttefik, ikincisi de bir hukuki düzenlemeyle çözülmelidir, bunda da kahir ekseriyet var. Peki hukuku düzenleme ne olmalıdır? Kanun mu, Anayasa değişikliği mi? Kanun iki defa denenmiş. Bir kere kanun çıkartılmış Anayasa Mahkemesi iptal etmiş. Bir kere daha çıkarılmış, Anayasa Mahkemesi yorumla başörtüsünü kapsamadığını ifade etmiş. Kanunla denenmiş ama çözülememiş. Bir kere daha denemek yanlış olur. Kanunla denerseniz başka bir kanunla kaldırılma yolunu açmış olursunuz. Kalıcı isteniyorsa anayasa değişikliğiyle olmalı."