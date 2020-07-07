Meclis Başkanlığı için 5 isim aday

Anayasa ve iç tüzük gereği 27'nci dönem ikinci devre için yapılacak seçimde 5 aday yarışacak.



AK Parti Tekirdağ milletvekili Mustafa Şentop, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ve Türkiye İşçi Parti İstanbul Milletvekili Erkan Baş adaylık için başvuru yaptı.

Aday göstermeyen MHP grubu ise, AK Parti'den aday gösterilen Mustafa Şentop'u destekleyecek.

MEVCUT BAŞKAN İSMİNİN KORUNMASI BEKLENİYOR

ilk iki turda bir adayın 400 oy alması gerekiyor. Üçüncü turda ise 301 oyu alan aday ipi göğüsleyecek. Meclis aritmetiğine göre, AK Parti ve MHP'nin destek verdiği Şentop'un üçüncü turda başkan seçilmesi bekleniyor.