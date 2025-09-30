Meclis bugün açılıyor: CHP'den boykot kararı

TBMM'nin 2,5 aylık aranın ardından 28’inci dönem 4’üncü yasama yılı başlıyor.



CHP yönetimi, son dönemde yaşanan belediye başkanları ve partilerine yönelik operasyonlara tepki olarak özel oturuma katılmama kararı aldı.

CHP'liler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşılamayacak ve konuşmasını dinlemeyecek.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin kararına "Bunlar artık geride kalmalı." sözleriyle tepki gösterdi.



"GEÇEN SENE TAM KADRO GELDİLER"



Kurtulmuş, geçen yasama yılnda Meclis'in açılış törenine CHP'nin tam kadro katıldığını hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Buradan CHP hiçbir şey kaybetmedi. Demokrasinin olgunluğu dediğim şey budur. Cumhurbaşkanı’nı miting yapıp eleştirebilirsiniz, yani AK Parti Genel Başkanlığı üzerinden eleştirebilirsiniz ama devletin başkanı nihayetinde ve bu tür resmi tebrikat ve törenlerde yer almak gerekir diye düşünüyorum. Türkiye artık bunları da geride bırakmalıdır."



MECLİS'TE TÖREN



Kurtulmuş’un yöneteceği özel oturum saat 14.00'te başlayacak.



Yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapacak. Cumhurbaşkanı'nın, Gazze gündemi başta olmak üzere hem iç siyasete hem de dış siyasete ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.



Genel Kurul'da kabine üyeleri, yüksek yargı mensupları, askeri yetkililer, büyükelçiler ve gazeteciler kendilerine ayrılan localardan Erdoğan’ı dinleyecek.



Yeni yasama yılının açılışı nedeniyle Kurtulmuş’un ev sahipliğinde Meclis tören salonunda resepsiyon düzenlenecek.