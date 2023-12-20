Meclis bütçe görüşmeleri bitti mi, ne zaman bitecek? (TBMM bütçe görüşmeleri tarihi)

2024 yılı TBMM bütçe görüşmeleri sürmeye devam ederken, vatandaşlar ise görüşmelerin ne zaman sona ereceğini sorgulamaya başladı. Birçok kanun teklifinin görüşüldüğü Meclis'te en çok merak edilen konulardan biri de çalışan emeklilere 5000 TL ikramiyenin ne zaman yasalaşacağı oldu. İşte ayrıntılar.



MECLİS BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN BİTECEK?

TBMM bütçe görüşmelerinin sona ereceği tarih belli oldu.



Buna göre; 24 Aralık'ta sona ermesi planlanan görüşmeler, 25 Aralık'ta tamamlanacak.



Bütçe görüşmeleri tamamlanıncaya kadar Meclis'e ziyaretçi alınmayacak, siyasi partilerin grup toplantıları da yapılmayacak.