Meclis deprem sonrası mesaiye EYT ile başlıyor: EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak?

6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından çalışmalarına ara veren Türkiye Büyük Millet Meclisi, yasama mesaisine yeniden başlıyor.



Salı günü toplanacak. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi planlanan ilk düzenleme, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yasa teklifi olacak.



Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeleri tamamlanan EYT düzenlemesi, Meclis Genel Kurulu'nda 7 Şubat'ta ele alınacaktı. Ancak Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Meclis çalışmalarına ara verilince EYT düzenlemesi de yasalaşamadı.



SALI GÜNÜ KABUL EDİLMESİ BEKLENİYOR



AK Parti Meclis grubundan yapılan açıklamalarda, EYT düzenlemesinin Meclis açılır açılmaz görüşülerek yasalaşacağı vurgulandı. Bu çerçevede, EYT teklifinin salı günü Genel Kurul'da kabul edilmesi bekleniyor.



İLK ETAPTA 2,2 MİLYON KİŞİ EMEKLİ OLACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından yürürlüğe girecek olan EYT düzenlemesiyle ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi emekli olabilecek.



Sigortalılık süresi ve prim gün sayısı şartlarını ilerleyen tarihlerde dolduracaklarla birlikte EYT düzenlemesiyle emekli olacakların sayısı, 4 milyon 800 bin kişiyi bulacak.



EYT ŞARTLARI NELER?



EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek.



Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.



EYT'DEN SONRA SIRA BORÇ YAPILANDIRMADA



Meclis Genel Kurulu'nda, EYT düzenlemesinden sonra vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin yasa teklifinin görüşülmesi bekleniyor.



Siyasi partilerin grup toplantılarının da yapılacağı yeni haftada, depremle ilgili bir araştırma komisyonu kurulması da planlanıyor.

