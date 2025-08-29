Meclis Gazze için olağanüstü toplanıyor

CHP başta olmak üzere, DEM Parti, Yeni Yol Grubu, Yeniden Refah, Türkiye İşçi Partisi, EMEP ve Demokrat Parti milletvekillerinin imzasıyla, Gazze'deki son durumu konuşmak üzere Meclis olağanüstü toplantıya çağrıldı.



Bu çağrıya olumlu yanıt veren Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 14’te olağanüstü toplantının yapılacağını duyurdu.



Toplantıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hükümet adına Gazze’de yaşananlar konusunda Meclis'i bilgilendirecek.



Siyasi Parti temsilcileri de söz alarak kendi bakış açılarıyla yaşananları değerlendirecek.



Toplantı sonucunda İsrail’in Gazzeye yönelik saldırıları başta olmak üzere, zulmü ve kıtlık uygulamalarının Meclis Başkanlık kararıyla kınanması da bekleniyor.

