Meclis Hastanesi'nde görevli doktorun corona virüs testi negatif çıktı

Ateş ve boğaz ağrısı belirtileri üzerine yapılan test sonucu negatif çıkan doktorun, son 14 günde muayene ettiği kişilere telefonla ulaşılarak tedbir amaçlı kendilerini izole etmeleri istendi

Anadolu Ajansı 29.03.2020 - 23:51

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Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine yapılan corona virüs (Covid-19) test sonucu negatif çıktı.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, Meclis Hastanesinde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine şehir hastanesinde test yapıldığı ve sonucun negatif çıktığı bildirildi.

SON 14 GÜNDE MUAYENE ETTİĞİ KİŞİLER BİLGİLENDİRİLDİ

Açıklamada, "Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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