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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hayvan hakları için harekete geçti.
Hayvanlara uygulanan şiddet ve kötü muamele olaylarının incelenerek bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.
Önerge, Genel Kurul'da 5 siyasi partinin verdiği önergeler birleştirilerek görüşüldü, konuşmaların ardından komisyonun kurulmasına oy birliğiyle karar verildi.
12 üyeden oluşan komisyonun çalışma süresi 3 ay olarak belirlendi. Komisyon, gerektiğinde ankara dışında da çalışabilecek.