Meclis İdlib için toplandı

Meclis Genel Kurulu İdlib’deki gelişmelerle ilgili TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Oturumun açılışını yapan Şentop, yürütmenin oturumun kapalı yapılmasına yönelik önergesini okuttu.

Kapalı oturumda, 34 askerin şehit olduğu İdlib’de yaşanan gelişmeler, rejimin saldırıları ve bundan sonra atılacak adımlar ele alınacak.



Hükümet adına Genel Kurul'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yapacak.



Akar, Bahar Kalkanı Harekatı ve bölgedeki son durum hakkında, Çavuşoğlu ise İdlib konusunda yürütülen diplomasi hakkında milletvekillerine bilgi verecek.

HER PARTİYE 20 DAKİKA

Oturumda siyasi partilerin de 20’şer dakikalık söz hakları olacak. AK Parti adına Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız ve Bursa Millevekili Efkan Ala, CHP adına Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, MHP adına Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti adına Bursa Milletvekili Ahmet Kamil Erozan ve son olarak HDP adına Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Uluç ve Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç konuşacak.

10 YIL GİZLİ KALACAK

Kapalı oturum olması nedeniyle Genel Kurul tutanakları 10 yıl boyunca gizli kalacak.



MECLİS'TE İDLİB TOPLANTISI

