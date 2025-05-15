Meclis Kartalkaya yangın faciasını araştırıyor: "Vali üzülüyor ağlama" sözleri

Bolu Kartalkaya’da yaşanan yangın faciasını araştıran Meclis Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda Komisyonda Bolu Valisi Abdulaziz Aydın sunum yaptı.



Vali Aydın'a yangında 2 çocuğunu kaybeden Duygu Can Sarıtaş'ın komisyonda konuşurken "Vali üzülüyor ağlama" şeklinde kendisine telkinde bulunulduğu yönündeki sözü soruldu.



Aydın, kendisinin veya yanında görevli hiçbir kişinin acılı anneye böyle bir telkinde bulunmadığını belirtti.

"HELALLEŞTİK, BİRLİKTE AĞLAŞTIK"



Duygu Can'ı bu sözler sonrası telefonla aradığını da belirten Aydın, "Helalleştik, birlikte ağlaştık." dedi.

Aydın, "Hocama da söyledim. 'Hocam.' dedim. 'Bakın, ora çok kalabalıktı. İçeride 300-500 insan vardı. Benimkilerden öyle bir şey olmadı. Ben başkalarının da sizi böyle kıracak tarzda böyle bir ifade kullandığını düşünmüyorum.' dedim. 'Olayın heyecanı, olayın vahameti, iki evladını arayan bir anneye, hiçbir kimsenin Vali orada ağlıyor diyeceğini ben düşünmüyorum hocam.' dedim. 'Ama ben sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramıyorum. Benim de iki evladım var. Acınızı paylaşıyorum, yasınızı paylaşıyorum.' dedim. Helalleştik telefonda." ifadelerini kullandı.



Yangında hayatını kaybeden bir çok aileye acı haberi bizzat kendisinin verdiğini de vurgulayan Aydın, "Üç aylık bir valiyim. Meslek yaşamımda çok zor bir gündü." ifadesini kullandı.