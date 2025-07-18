Meclis Komisyonu için ilk adım

PKK'nın, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında silah bırakmasının ardından Meclis'te kurulması plananlanan komisyon için ilk adım atılıyor.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi partilerin grup başkanı ve grup başkanvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.



2 saat 20 dakika süren Meclis’teki kabulde, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer aldı.

GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİ YAPILDI

Kabulde, “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda önümüzdeki günlerde kurularak ilk toplantısını gerçekleştirecek komisyonun çalışma yöntemi ve sürece ilişkin, TBMM'de grubu bulunan partilerin koordinatör grup başkanvekilleriyle görüş alışverişi yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis’te kurulacak komisyonla ilgili daha evvel partilerden aldığı görüşler ve şimdiye kadar yaptığı çalışmalar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

İYİ PARTİ ÜYE VERMEYECEK

Toplantıya katılan grup başkanvekilleri de partilerinin görüşlerini ifade etti.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, partisinin komisyon çalışmalarına üye vermeyeceğini ve katılmayacağını iletti.

Kurtulmuş, Türkiye’nin terörsüz geleceğinin inşasında Meclis’in üstleneceği sorumluluklara dikkati çekerek, bu süreçte Meclis'in ortak tutum sergilemesinin önemini bir kez daha vurguladı.



YENİDEN GÖRÜŞME



Öte yandan Kurtulmuş, önümüzdeki hafta bir kez daha siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelecek.



MECLİS'TE KURULACAK KOMİSYON



Meclis'te kurulacak komisyondaki üye sayısının 45 milletvekilini bulması öngörülüyor.



Buna göre; AK Parti 13, CHP 7, DEM Parti, MHP ve Yeni Yol Partisi için ise 3 üye ile temsil edilmesi düşünülüyor. İYİ Parti üye vermeyecek.



Her siyasi partiden bir üye olması ve bağımsızlardan da kura ile üye seçilmesi benimsenmiş durumda.



Komisyonda grubu bulunan siyasi partilerin bu komisyon için seçilmiş grup başkanvekilleri, koordinatör grup başkanvekili sıfatıyla yer alacak.

