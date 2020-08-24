Meclis Komisyonu'ndan 'Tuma Çelik'in dokunulmazlığı kalksın' görüşü

Seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan eski HDP'li Tuma Çelik’in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Meclis Başkanlığı'na sunulmuş ve Tuma Çelik ile ilgili Hazırlık Komisyonu'nun kurulması kararlaştırılmıştı. Çelik bu olayın ardından HDP'den de ihraç edilmişti.



Hazırlık Komisyonu, önce mağdur tarafı dinledi ardından Çelik’in 8 sayfadan oluşan savunmasını aldı.



Komisyon bugün yapılan görüşmede oy birliğiyle Çelik'in dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin görüş birliğine vardı.



Komisyonun raporu, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda görüşülecek ve oylamaya sunulacak. Kabul edilirse, dokunulmazlığın kaldırılmasına ilişkin rapor, Genel Kurul’da oylanacak.

