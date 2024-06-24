Meclis mesaisine yeniden başlıyor: Kripto düzenlemesi Genel Kurul'da

9 Günlük bayram tatilinin ardından meclis mesaisine yeniden başlıyor.

Salı ve Çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Çarşamba günü AK Parti grup toplantısına konuşacak.

KRİPTO DÜZENLEMESİ GENEL KURUL'DA



Meclis Genel Kurulunda ise, kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmeleri başlayacak.



Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alınması zorunlu olacak.



İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.



Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

GOOGLE KOMİSYONA SUNUM YAPACAK



Dijital Mecralar Komisyonu, "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek.



Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu "hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri" hakkında bilgilendirecek.

