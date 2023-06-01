Meclis ne zaman açılacak? (2023 TBMM yemin töreni tarihi)

Meclis'in ne zaman açılacağı ve milletvekili yemin töreninin yapılacağı tarih, yeni gündemi merak eden vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Geçtiğimiz dönem yoğun bir gündem geçiren Meclis'in yeni gündeminde hangi yasaların yer alacağı araştırılıyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?
MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?
YSK'nın kesin seçim sonuçlarını bugün açıklaması bekleniyor.
Buna göre; Milletvekilleri, 2 Haziran Cuma günü 28'inci Dönem 1'inci Yasama Yılı’nın açılışında yemin etmesiyle birlikte meclis açılacak.
GENEL KURULU BAHÇELİ YÖNETECEK
Meclis Genel Kurulu'nun 28'inci dönem ilk birleşimini iç tüzük gereği en yaşlı üye yönetecek. O isim de 1 Ocak 1948 doğumlu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olacak.
Geçici Meclis Başkanı sıfatıyla Genel Kurul'da ilk yemini de Devlet Bahçeli edecek. Bahçeli'nin ardından ise milletvekilleri seçim çevresi, soyadı ve adlarının alfabetik sırasına göre sırayla ant içecek.
Ant sırası Ankara milletvekillerine geldiğinde Genel Kurul'da geleneksel olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.
Milletvekilleri yemin etmelerinin ardından resmen göreve başlamış olacak.
Herhangi bir sebepten ilk birleşime katılamayan milletvekiller, katıldıkları ilk birleşimde yemin edecekler. İmtina eden milletvekilleri, milletvekili sıfatlarından kaynaklanan haklardan yararlanamayacaklar.
YEMİNİN ARDINDAN MECLİS BAŞKANI SEÇİLECEK
Milletvekillerinin yemin etmesinin ardından gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimlerine çevrilecek. Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Meclis Başkanlık Divanı'na başvuruda bulunacak. Başvuru süresinin sona ermesini takip eden 5'inci gün ise Genel Kurul'da Meclis Başkanlığı seçimi yapılacak.
Gizli oylamayla yapılacak seçim üç turdan oluşacak. İlk iki turda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy aranacak. İlk iki turda gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluğu yani 301 oyu alan Meclis Başkanı seçilecek. Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi üstlenecek.