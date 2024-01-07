Meclis ne zaman açılacak? (2024 ocak ayı TBMM açılış tarihi)

2024 ocak ayı itibarıyla Meclis'in ne zaman açılacağıyla ilgili tarih araştırmaları başladı. Yeni yılda çalışmalarına yeniden başlayacak olan Meclis'te, hazırlıkları süren yargı paketinin gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, 2023 yılı çalışmalarını tamamlayarak mesaisine ara vermişti. Çalışmalar kapsamında ara veren Meclis'in yeniden açılacağı tarih belli oldu.



Buna göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 16 Ocak tarihinde yeniden çalışmalarına başlayacak.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?



2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.



Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.