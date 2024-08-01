Meclis ne zaman açılacak? 2024 TBMM 3. yasama yılı tarihi

Meclis'in ne zaman açılacağına yönelik tarih araştırmaları sürüyor. TBMM 3. yasama yılında hangi konuların ele alınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.



TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak. Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.

