Meclis ne zaman açılacak? 2025 TBMM açılış tarihi

TBMM, 2024-2025 yasama yılını 14 Temmuz 2025’te tatile girdiğinde kapatmıştı. Milletvekilleri yaz boyunca seçim bölgelerinde ve saha çalışmalarında bulunurken, yeni yasama yılı için geri sayım da başladı. 2025-2026 yasama yılı, 1 Ekim 2025’te Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla yapılacak özel oturumla başlayacak.



AÇILIŞ TÖRENİ NASIL OLACAK?



TBMM Genel Kurulu saat 14.00’te toplanıyor.



Açılış oturumunda Meclis Başkanı konuşma yapıyor.



Cumhurbaşkanı da teamül gereği Meclis kürsüsünden yeni yasama yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.



Açılışın ardından milletvekilleri yasama çalışmalarına başlıyor.



GÖZLER MECLİS GÜNDEMİNDE



Yeni yasama yılında özellikle ekonomi, vergi düzenlemeleri, eğitim reformu, sosyal güvenlik konuları ve dış politika başlıklarının öne çıkması bekleniyor.



Ayrıca bütçe görüşmeleri de her yıl olduğu gibi Ekim ayında Meclis gündeminin en yoğun başlıkları arasında yer alması bekleniyor.