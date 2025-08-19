Meclis ne zaman açılacak? 2025 Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılı tarihi

TBMM’nin açılış tarihi, Anayasa ve Meclis İçtüzüğü ile belirlenmiş durumda. Buna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl 1 Ekim tarihinde yeni yasama yılına başlıyor.



Tatilde bulunan milletvekilleri 1 Ekim’de Ankara’da toplanarak Meclis Genel Kurulu’nda resmi açılış oturumuna katılıyor.



AÇILIŞ OTURUMUNDA NELER OLUYOR?



TBMM’nin açılış gününde geleneksel olarak Cumhurbaşkanı, Genel Kurul’da bir konuşma yaparak yeni yasama yılına ilişkin mesajlarını paylaşıyor. Ardından partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri yeni dönem için ilk değerlendirmelerini yapıyor.

Meclis, açılışın ardından yasama çalışmalarına hız kazandırıyor.