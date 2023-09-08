Meclis ne zaman açılacak? (28. dönem TBMM yasama tarihi)

Meclis'in ne zaman açılacağı, 2023-2024 TBMM yasama yılını bekleyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz yasama dönemini yoğun bir şekilde geçiren TBMM'nin, yeni dönemde ele alacağı konular ve kararlar merak ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?



MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.