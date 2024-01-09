Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılacağı tarih

Türkiye Büyük Millet Meclisi 2023 yılı çalışmalarını tamamlayarak mesaisine ara verdi. Yeni yılda çalışmalarına yeniden başlayacak olan Meclis'te, hazırlıkları süren yargı paketinin gündeme gelmesi bekleniyor. 2024 yılında Meclis gündemine önemli düzenlemelerin geleceği tahmin ediliyor. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılacağı tarih

Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. yakın zaman içinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor. İşte, TBMM'nin açılacağı tarih...

MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?

Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 16 Ocak tarihine kadar ara verildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?

2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.

Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.

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