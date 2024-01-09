Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılacağı tarih

TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra çalışmalara ara verildi. Meclis yakın zaman içinde çalışmalara başlayacak. Bu süreçte komisyonların çalışması öngörülüyor. İşte, TBMM'nin açılacağı tarih...



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına 16 Ocak tarihine kadar ara verildi.



MECLİS GÜNDEMİNDE NELER OLACAK?



2024 yılının ilk günlerinde, hazırlıkları süren yargı paketinin Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.



Ekonomiyle ilgili bir torba teklifin de yeni yılla birlikte gündeme gelmesi ön görülüyor.



Üniversite hastanelerinden Sağlık Bakanlığı hastanelerine geçen öğretim üyelerinin hak kaybının önlenmesine yönelik çalışma da TBMM'de görüşülecek.