Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi

Meclis'in yeni yasama tarihi pek çok kişi tarafından merakla araştırılıyor. TBMM Genel Kurulu, yeni yasama yılına Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi ile 9. Yargı Paketi'nin görüşmeleriyle başlayacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?

Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi

Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girmişti. İşte, TBMM'nin açılış tarihi...

NE ZAMAN AÇILACAK?

Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak.

Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.

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