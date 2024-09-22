Meclis ne zaman açılacak? İşte TBMM'nin açılış tarihi

TBMM Genel Kurulu, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilerek yasalaşmasının ardından alınan karar gereğince 1 Ekim'e kadar tatile girmişti. İşte, TBMM'nin açılış tarihi...



MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK?



Resmi Gazete’de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00’te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.



TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 3. Yasama Yılı açılışıyla 1 Ekim'de çalışmalarına yeniden başlayacak.



Yeni yasama yılı, gerçekleştirilecek törenle açılacak.