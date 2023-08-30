Meclis ne zaman açılacak? Tarih belli oldu (28. Dönem TBMM yasama tarihi)

Meclis'in ne zaman açılacağı, yeni yasama dönemini merakla bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Meclis yeni yasama döneminde birçok yeni ekonomik ve sosyal kanunu ele alacak. Peki, Meclis ne zaman açılacak?



MECLİS (TBMM) NE ZAMAN AÇILACAK?



Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), 1 Ekim'e kadar tatile girmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.



Resmi Gazete'de yer verilen kararda, TBMM'nin 15 Temmuz Cumartesi gününden başlayıp 1 Ekim Pazar günü saat 14.00'te toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 14 Temmuz tarihli 16. birleşiminde karar verildiği kaydedildi.